Po několika letech stížností na to, že důležité úřední zprávy lidem z datovek mizí, a na to, že živnostníci, statutární zástupci firem nebo advokáti musí přepínat mezi několika přidělenými schránkami, se má tato situace zlepšit. Informovala o tom Digitální informační agentura (DIA), úřad, který se stará o digitalizaci státu a spravuje a rozvíjí systém datových schránek. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč jsou datové schránky uživatelsky nepřátelské.
  • Jak to chce státní agentura DIA změnit.
  • Jak souvisí Portál občana a datové schránky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.