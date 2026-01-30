V Česku máme hodně malých obcí, a proto máme i hodně malých zřizovatelů základních škol. Zejména v menších obcích proto padá na bedra starosty i ředitele školy hora povinností. Výsledkem je, že většina ředitelů škol je přetížena administrativními, právními a finančními úkoly a zbývá jim jen málo času na podporu učitelů.
Nerovné podmínky ale především přispívají k rozdílným výsledkům ve vzdělávání a tím i k prohlubování regionálních rozdílů.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou reálné náklady státu na žáka v nenaplněné třídě.
- Jak demografický pokles prohloubí problémy malých obcí.
- Jaké finanční a legislativní pobídky navrhují OECD a domácí experti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.