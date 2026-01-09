Počínaje letošním lednem vstoupila v platnost nová legislativa, na kterou rodiče v Česku čekali dlouhá léta – nově mají všechny tříleté děti nárok na místo v předškolním zařízení ode dne, kdy třetí narozeniny skutečně oslaví. Až do teď zpravidla školky přijímaly děti od září po třetích narozeninách. Rodiče těch, které se narodily na podzim, mohli na kapacitní místo čekat i rok.
Tento nárok je navíc nejen garantovaný, ale také vymahatelný. Obce musí místo zajistit ať už v obecní mateřské škole nebo například v dětské skupině. Pokud toto nesplní, rodiče mají nárok na finanční kompenzaci až do výše školkovného v dětské skupině, tedy zhruba 6030 korun měsíčně.
Co se dočtete dál
- Jak přesně funguje nový vymahatelný nárok na místo v předškolním zařízení.
- Jaký rozsah a výše finančních kompenzací mohou rodiče žádat.
- Proč sousedské dětské skupiny selhaly v rozjezdu a jaký je jejich reálný potenciál.
