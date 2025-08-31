All in all, you’re just another brick in the wall – zní v refrénu kultovní písně od Pink Floyd, která kritizuje školy jako nástroje poslušnosti. Člověk je v nich pouhou stavební jednotkou systému, další „cihlou ve zdi“. Není těžké si v kontextu této písně představit typickou školu 20. století. Uzavřený labyrint nekonečných chodeb, identické třídy s výhledem jedním směrem – prostředí, které odděluje děti nejen od světa venku, ale i od sebe navzájem.
Představujeme vám několik současných realizací v Česku, které mezi dětmi a světem nestaví zdi, ale bezpečný prostor pro radost z jeho objevování. Vytvářejí prostředí, která podporují individuální rozvoj a samostatnost, ale také budování vztahů a pocitu sounáležitosti.
Základní a mateřská škola VIA Beroun | OVA (Foto: BoysPlayNice)
Bývalý brownfield v centru Berouna se proměnil v soukromou základní a mateřskou
školu navrženou s důrazem na individualitu, kreativitu a ekologii. Zvenku hravá s fasádou z bílého vlnitého plechu, uvnitř vzdušná a reprezentativní s materiály jako dřevo a teraco. Velkoplošným prosklením se škola otevírá všudypřítomné zeleni. Ta prostupuje celým areálem – od centrálního atria s bohatou výsadbou, záhony a skleníkem až po přístupné střechy s intenzivní i extenzivní zelení, hřiště a navazující svah se stromy. Flexibilní prostory učeben a laboratoří propojují velkorysé prosvětlené chodby, určené hře, samostudiu i alternativní výuce, součástí zázemí je také multifunkční sál pro školní i komunitní akce. Ekologické řešení doplňují úsporné technologie a promyšlené hospodaření s vodou.
