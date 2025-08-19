O vzdělávací a výchovné úloze škol není pochyb. Jejich úroveň se propisuje do kvality lidského kapitálu společnosti. Čím je vyšší, tím lepší jsou podmínky k růstu produktivity práce a efektivnosti všech výrobních faktorů. Ty jsou zdrojem růstu našeho společenského bohatství.
Až pandemie covidu-19 s uzávěrou školních budov ukázala, že kromě budoucí prosperity školám vděčíme i za tu současnou. Díky síti předškolních a školních zařízení mohou oba rodiče chodit do práce. V Česku je zaměstnáno téměř pět milionů mužů a žen, což zahrnuje i samostatně výdělečně činné osoby. Lidská práce je sice nahrazována stroji, včetně duševní práce prostřednictvím umělé inteligence, člověk ale zůstává klíčovým výrobním faktorem.
Pandemická uzávěra škol nejtíživěji dopadla na rodiny s malými dětmi, které nemohly bez dozoru zůstat doma. V mateřských školách a v 1. až 3. třídě základních škol máme přibližně 1 020 000 dětí. Připadlo-li v roce 2021 průměrně 1,83 dítěte na ženu (české ženy byly na špičce plodnosti v EU), tak se zavření školních budov týkalo téměř 560 tisíc rodin. Protože pouze přibližně v 70 procentech rodin jsou zaměstnáni oba manželé, tak kvůli pandemickým omezením muselo svůj pracovní režim změnit přibližně 390 tisíc z nich. Alespoň jeden rodič zůstal doma a se školou povinnými malými dětmi se ještě musel učit. Výpadek pracovních sil se pohyboval kolem sedmi procent, vezmeme-li v úvahu, že za některé zaměstnané rodiče mohli doma zaskočit penzionovaní prarodiče.
Vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Jak vláda (ne)splnila sliby ve školství a co čeká na tu příští?
Přestože v reakci na pandemická omezení umožnil technologický rozvoj ve větším rozsahu práci z domova, došlo v roce 2020 k poklesu HDP o 5,3 procenta. Na pokles měly samozřejmě vliv i jiné faktory. Je ovšem zřejmé, že rozvinutý školský systém umožňuje vyšší míru zaměstnanosti a tím i větší produkci, vyšší mzdy a lepší materiální zabezpečení obyvatel. Takže školky a školy přispívají nejen k růstu kvality budoucí pracovní síly, tedy naší budoucí prosperitě, ale také té současné tím, že umožňují rodičům malých dětí plně pracovat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist