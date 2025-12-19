Je zřejmé, že Vánoce s sebou přinášejí zvýšenou spotřebu prakticky všeho zboží a služeb, které si dokážeme představit. Statisticky nejzřejměji to je vidět na tom, jak se listopadová a zejména prosincová sezonní složka u maloobchodních tržeb vychýlí jak kompas směrem nahoru. Statistikové pak musí tento výkyv pro potřeby srovnávání očistit.

Pro ekonomiku dobře, chtělo by se říct. Jenomže všechno má svá „ale“ a v ekonomii je jich docela hodně aneb jak říkal údajně Harry Truman: „Give me a one-handed economist. All my economists say ‚on one hand...‘, then ‚but on the other‘.“

  • Jak statistiky očistí sezonní výkyv maloobchodních tržeb v listopadu a prosinci.
  • Do jaké míry vánoční výdaje vytlačují spotřebu v lednu a únoru.
  • Které kategorie zboží vykazují silný pokles po svátcích.
