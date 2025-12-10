Vánoce jsou obdobím darů, a to nejen doma v rodinném kruhu. Dárkový koš pro klienty vaší firmy, lahev pro lékaře jako poděkování za jeho nadstandardní péči nebo peněžní příspěvek pro pošťáka či popeláře, kteří ještě dnes sem tam před Vánoci domácnosti obcházejí. Co by někdo označil za dar či dobré mravy, někdo jiný vnímá jako korupci. Kde leží hranice mezi „pozorností“ a úplatkem?
Odpověď jsme hledali v nové studii Fakulty podnikohospodářské VŠE. V experimentech jsme testovali osm modelových situací – například vztah mezi právníkem a soudcem, pacientem a lékařem nebo sportovním klubem a rozhodčím. Ukázalo se, že k podezření z korupce není třeba tajná dohoda.
Co se dočtete dál
- Kdy hodnota dárku přestává být pozorností a stává se podezřelým úplatkem.
- Proč hotovost vzbuzuje podezření více než kniha nebo dárkový koš.
- Jak se hranice mezi darem a úplatkem liší mezi kulturami.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.