Rodiče by dětem měli splnit jejich vytoužená přání, ale psychologové radí to s počtem dárků pod vánočním stromečkem raději nepřehánět. K dětem v různém věku je potřeba přistupovat odlišně. Mnohdy více než další balíček ocení nevšední aktivitu či zábavu, kterou mohou prožít společně s rodiči. Protože hodně rodičů nemá na děti tolik času, kolik by chtěli. A kvalitně strávený společný čas je to nejlepší, co podle psychologů mohou rodiče dětem dát.
Co se dočtete dál
- Jak dětem vybírat vánoční dárky podle toho, jak jsou staré, a na co si dát pozor.
- Nejčastější rodičovské chyby.
- Tipy na dárky z kategorie rodinných her, zážitků či cestování.
