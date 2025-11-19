Dny otevřených dveří na středních školách jsou v plném proudu – do finálního výběru zbývají tři měsíce. Žáci i rodiče přitom řeší, nejen jaký obor zvolit, ale také přípravu na přijímací zkoušky. Kurzy se plní, s trochou pomoci se však lze učit i doma s využitím bezplatných nástrojů. Letos také již podruhé proběhnou cvičné přijímačky přímo na základních školách, ředitelé už znají termín.
Co se dočtete dál
- Kdy proběhnou cvičné přijímačky a kolik škol se přihlásilo.
- Jak si zorganizovat domácí přípravu, na co nezapomenout.
- Které bezplatné zdroje se pro přípravu na zkoušky dají využít.
