Královéhradecký i Středočeský kraj chtějí místo některých tříd osmiletého gymnázia v příštím školním roce otevřít třídy čtyřletého studia. Jinými slovy, hodlají omezit možnost přihlásit se na gymnázium páťákům a místo toho získat více míst pro deváťáky. Středočeský kraj začal s redukcí víceletého studia už loni a plánuje pokračovat. Podle expertů je to dobrý krok.
Co se dočtete dál
- Jak Středočeský a Královéhradecký kraj své kroky odůvodňuje.
- Podle čeho kraj vybral, které třídy zruší.
- Co si o takovém kroku myslí ministerstvo školství a odborníci.
