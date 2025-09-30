Mají žáci na gymnáziích hlavně memorovat učivo, nebo by se měla výuka zaměřit spíše na uplatnění dovedností v běžném životě? O tom se nyní živě diskutuje mezi zástupci samotných škol a ministerstva. Resort školství už začal pracovat na nových, moderních „osnovách“ neboli Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, který má klást podobně jako v případě základních škol větší důraz na dovednosti než na samotné učivo. Právě to se nelíbí například šéfce Asociace ředitelů gymnázií Renatě Schejbalové, která se postavila proti. Ukazuje se ale, že ředitelé gymnázií jsou v pohledu na směřování výuky značně rozdělení.
Co se dočtete dál
- Jaké změny se chystají.
- Co se děje v Asociaci ředitelů gymnázií.
- Jak budoucnost výuky na gymnáziích vidí konzervativní a jak „inovativní“ křídlo.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.