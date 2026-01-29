Dříve než nastane první školní den, musí si studenti svou budoucí školu dobře vybrat. Prvním možným setkáním adeptů studia na Gymnáziu Jaroslava Seiferta (GJS) a jejich rodičů s již studujícími žáky a jejich učiteli bývá Den otevřených dveří GJS. Letos se koná již 3. února a nabízí možnost nejen si školu prohlédnout a na vše se vyptat, ale také vnímat přátelskou atmosféru, která ve škole panuje. Průvodci jsou žáci nižších ročníků, obvykle primy a sekundy.
Co rodiče a děti nejvíce zajímá? „Nejvíce se ptají, jaká je ve škole nálada a jestli se studentům ve škole líbí. Velmi nás těší, když naši žáci odpovídají, že je tu velmi vstřícná a přátelská atmosféra,“ pochvaluje si Pavlína Pospíšilová, která převzala vedení školy po svých rodičích. Ti založili žádané osmileté gymnázium už před 35 lety.
Rodiče pochopitelně zajímá i profil školy. Vlastní osmileté studium na GJS je všeobecné včetně jazykové přípravy, přičemž poslední dva roky si studenti vybírají tematicky zaměřené vzdělávání dle svých preferencí. Pro zájemce o studium jsou důležité i informace o jazykové výuce a jaká je úspěšnost přijetí k dalšímu studiu na českých i zahraničních vysokých školách. A ta je velmi vysoká. „Našim studentům se velmi dobře daří jak v dalším studiu, tak při uplatnění v profesním životě. Řada z nich se velmi dobře zapsala i do povědomí široké veřejnosti a rádi se ke studiu na našem gymnáziu hlásí,“ říká Pospíšilová.
Dlouhodobou kvalitu jazykové výuky dokumentuje fakt, že se gymnázium loni umístilo na prvním místě v maturitě z angličtiny ze všech středních škol. Certifikát z cizího jazyka má před maturitou obvykle více než 75 procent žáků. Rovněž složení Advance Placement Exams (APE), tedy celosvětově uznávaných mezinárodních zkoušek skládaných v angličtině z předmětů jako matematika, biologie, ekonomie a psychologie, je pro studenty velkým plusem jak při maturitě, tak při dalším studiu zejména v zahraničí.
Na GJS se jen nesedí v lavicích
Jak vypadá vlastní výuka, respektive jaké zásadní milníky během osmi let studenta kromě studijních materiálů formují? Prima, tedy první ročník, je akcemi přímo nabitý. „První školní den se všichni sejdeme na školním hřišti a uvítáme nové žáky. Hned druhý týden vyrazí primáni na seznamovací výjezd do environmentálního střediska. A po návratu už to začne naostro,“ s úsměvem popisuje první dny v nové škole její ředitelka.
Oproti prvnímu stupni základní školy je to obvykle dost velká změna. Výuka dle pevného rozvrhu, nové předměty, každý s jiným učitelem. A dojde i na zmiňovanou Školu za školou. „Student si vybere projekt, který ho zajímá, a z nabídky si vybere téma. Přihlásí se do týmu ke starším spolužákům a vyrazí společně na dvoudenní program. V roce 2025 bylo v nabídce třeba Brno a bitva u Slavkova nebo návštěva vily Tugendhat. Výjezd do berlínských muzeí a zoo, Techmánie v Plzni, Národní muzeum a výklad o Bedřichu Smetanovi ve znakové řeči nebo trochu adrenalinový kurz přežití či přechod Brd. Je toho hodně, co se dá za školou, respektive za GJS zažít.
Kromě několika exkurzí čeká žáky v prvním ročníku i příprava a vystoupení na vánočním koncertě se spolužáky z vyšších ročníků. „Být součástí chóru a vystupovat před rodiči a známými u sv. Salvátora je skutečně zážitek! A dalším podobně silným momentem je imatrikulace primánů na maturitním plese, tedy oficiální přijetí do komunity gymnázia,“ nadšeně popisuje Pavlína Pospíšilová.
Žáci mají ve škole i dramatickou výchovu, proto hraje celá třída na Den dětí pohádky dětem v mateřské škole. A pokud v sobě žáci najdou lásku k divadlu, mohou ho hrát i v příštích sedmi letech a vystupovat na školou každoročně pořádaném divadelním festivalu Pereme se s Thálií.
Nuda není ani v dalších ročnících
Na GJS nejde jen o získání vědomostí, ale o celkové formování osobnosti. Proto jsou aktivity školy opravdu rozmanité a často se pro velký úspěch opakují. Některé jsou ročníkové, jiné pořádají všichni studenti společně. Letos chystají projekt Škola naruby. Den, kdy se žáci stanou učiteli a na stanovištích budou ukazovat nové poznatky a dovednosti jak ostatním studentům, tak zejména profesorům. A že se od žáků je co učit, potvrzuje i ředitelka školy: „Třeba práci se současným fenoménem – umělou inteligencí. Nebo se opět necháme překvapit, co nápaditého žáci vymyslí.“
Ve druhém a pátém ročníku se jede na lyžařský výcvik do rakouského lyžařského střediska. Třeťák začíná zážitkovým prodlouženým víkendem, kde se opět nastavují vztahy a posilují sociální vazby. V kvartě se chodí se třídou plavat a na jaře se studenti účastní atletického týdne.
V kvintě se mohou studenti přihlásit do mezinárodního projektu PEEP – Pan European Educational Programme. „Ve skupince připraví studenti projekt například z historie, vědy nebo kultury pro prezentaci v angličtině. Vyjedou do jedné ze spřátelených evropských škol, kde na projektu pracují v mezinárodních skupinách. A protože jsou ubytovaní v rodinách, poznají tak i hostitelskou zemi a život v ní,“ přibližuje zajímavou mezinárodní aktivitu ředitelka Pospíšilová.
Sexta je ten správný ročník, kdy mohou studenti vyjet do zahraničí například díky programu Erasmus. Zároveň se musí v tomto roce rozhodnout, ve kterém studijním bloku chtějí pokračovat v septimě a oktávě. Mohou si vybrat ze čtyř: matematický, ekonomický, humanitní nebo přírodovědecký. Všechny jsou nasměrovány tak, aby pomohly s přípravou na studium na vysoké škole. V sextě nebo septimě se mohou studenti také pokusit získat zmiňované jazykové certifikáty a APE.
V oktávě se už jede rychle z kopce. Maturanti na poslední společné sportovní akci sjedou Vltavu. Sami zorganizují maturitní ples, což je praktická lekce, jak uvést představy do života. Samotný ples je pak odměnou za jejich práci. Následuje maturita a úspěšné zakončení gymnázia. A pak už přicházejí další zkoušky – na vysokou školu a pak ty životní.
„Jsme a budeme rádi, když se k nám naši absolventi vrací. Zazpívají si s námi na vánočním koncertě, společně si zahrajeme na sportovním dni nebo připraví přednášku pro naše žáky na pravidelném Kariérním dni. Naše komunita a rodina GJS se dále propojuje a roste a to nás nesmírně těší,“ shrnuje Pavlína Pospíšilová, ředitelka Gymnázia Jaroslava Seiferta.
