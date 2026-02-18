Výsledek žáků v přijímacích testech na osmiletá gymnázia nezáleží jen na tom, jak dobrého mají češtináře či matikáře, ale třeba i na velikosti školy nebo na strategii jejího řízení. Uvádí to čerstvě zveřejněná analýza České školní inspekce. Pokud rodiče hledají základní školu, která na osmiletá gymnázia dobře připraví, může jim napovědět i to, kolik páťáků se na ně ze školy pravidelně hlásí a hlavně dostává. Dlouhodobě chce z pátých tříd odejít kolem 18 procent ročníku. Třeba v Praze nebo Jihomoravském kraji je jich dvojnásobek, šance na úspěch je ale nižší.
Co se dočtete dál
- Jaké znaky mají školy, z nichž se děti úspěšně hlásí na víceletá gymnázia.
- Kolika školám působí větší odchody žáků problém.
- Kolik bodů získávají uchazeči o víceletá gymnázia v různých regionech a jaký podíl jich odchází.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.