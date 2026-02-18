Výsledek žáků v přijímacích testech na osmiletá gymnázia nezáleží jen na tom, jak dobrého mají češtináře či matikáře, ale třeba i na velikosti školy nebo na strategii jejího řízení. Uvádí to čerstvě zveřejněná analýza České školní inspekce. Pokud rodiče hledají základní školu, která na osmiletá gymnázia dobře připraví, může jim napovědět i to, kolik páťáků se na ně ze školy pravidelně hlásí a hlavně dostává. Dlouhodobě chce z pátých tříd odejít kolem 18 procent ročníku. Třeba v Praze nebo Jihomoravském kraji je jich dvojnásobek, šance na úspěch je ale nižší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké znaky mají školy, z nichž se děti úspěšně hlásí na víceletá gymnázia.
  • Kolika školám působí větší odchody žáků problém.
  • Kolik bodů získávají uchazeči o víceletá gymnázia v různých regionech a jaký podíl jich odchází.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.