Správně vyplnit přihlášku na střední školu – to je základní klíč k tomu, aby se žák dostal na školu, kam nejvíc chce. Už dva roky si uchazeči v přihlášce vybírají tři školy a speciální algoritmus je na ně pak podle počtu bodů z přijímací zkoušky přiřadí. Podle odborníků rozřazování funguje spravedlivěji než dřív, nová studie výzkumné organizace PAQ Research ale odhalila, že více než třetina zájemců o maturitní obory vyplňuje přihlášku neefektivně. A zbytečně tak ztrácí možnost dostat se na lepší školy.
Co se dočtete dál
- Jak vyplnit přihlášku správně.
- Které nejčastější chyby rodiče dělají.
- Co by se mělo změnit, aby rodiče nemuseli tolik taktizovat a volba byla jednodušší.
