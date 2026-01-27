Správně vyplnit přihlášku na střední školu – to je základní klíč k tomu, aby se žák dostal na školu, kam nejvíc chce. Už dva roky si uchazeči v přihlášce vybírají tři školy a speciální algoritmus je na ně pak podle počtu bodů z přijímací zkoušky přiřadí. Podle odborníků rozřazování funguje spravedlivěji než dřív, nová studie výzkumné organizace PAQ Research ale odhalila, že více než třetina zájemců o maturitní obory vyplňuje přihlášku neefektivně. A zbytečně tak ztrácí možnost dostat se na lepší školy. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vyplnit přihlášku správně.
  • Které nejčastější chyby rodiče dělají.
  • Co by se mělo změnit, aby rodiče nemuseli tolik taktizovat a volba byla jednodušší.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.