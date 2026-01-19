O jedno místo především na některých šestiletých a osmiletých gymnáziích v Praze a Brně se pravidelně uchází i více než 20 žáků. Loni činil takzvaný index poptávky, tedy poměr uchazečů ke kapacitě školy, například na šestiletý obor pražského Gymnázia Nad Štolou pětadvacet. Na osmiletý obor brněnského Gymnázia Matyáše Lercha pak byl převis šestnáctinásobný.
O moc lepší to nebývá ve velkých městech ani na dalších víceletých gymnáziích – u šestiletých oborů činil loni index poptávky v Praze více než dvanáct a v Jihomoravském kraji sedm, u osmiletých oborů pak sedm v Praze a šest na jižní Moravě.
Co se dočtete dál
- Přehledná infografika, jaký byl převis poptávky a minimální počet bodů nutných pro přijetí na všech středních školách ve všech krajích v roce 2025 a 2024.
- Kolik se na jednotlivé typy škol hlásilo studentů a jakou kapacitu nabízely školy v roce 2025.
- Kolik procent studentů se nakonec skutečně dostalo na jednotlivé typy škol v roce 2025 v Česku i jednotlivých krajích.
