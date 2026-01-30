Na samém okraji hlavního města – v Kolovratech – se v září otevře nové Gymnázium a střední pedagogická škola EduVia. Žáci se mohou hlásit do tří nových tříd. Ve škole budou učit odborníci z Pedagogické fakulty v Praze, a to s využitím moderního přístupu k výuce a inovativních metod. Podle radního města Prahy pro školství Antonína Klecandy (STAN) tříd sice v hlavním městě postupně přibývá, ale žáků také. Přetlak se tak dá čekat i letos. Do Prahy se totiž hlásí i velké množství uchazečů z jiných krajů. Počet míst navyšuje i Středočeský kraj.
„Na škole EduVia budou učit zkušení učitelé z fakulty, plně kvalifikovaní s minimálně pěti lety praxe,“ vysvětluje děkan Pedagogické fakulty v Praze Antonín Jančařík. Fakulta školu zřizuje společně s hlavním městem. Nebude se zde učit podle jednotlivých předmětů, ale v blocích. Žáci také nebudou dostávat známky – ty nahradí takzvané kriteriální hodnocení. To znamená, že si sami stanoví konkrétní cíle a pak budou společně s učitelem posuzovat, nakolik se jim je podařilo naplnit a kde je potřeba ještě zabrat.
Škola bude sloužit také pro praxi studentům pedagogických fakult a budou se v ní ověřovat nové poznatky z výzkumů, případně i rámcové vzdělávací programy nebo třeba učebnice.
Zájem o školu EduVia byl na pátečním dnu otevřených dveří veliký, zájemci se nevešli ani na chodbu a museli čekat, než se dostali do třídy na prezentaci ředitelky školy Zuzany Svobodové. „Soudě podle účastníků, je větší zájem o střední pedagogickou školu,“ uvedl radní Klecanda. Na území Prahy je veřejná pedagogická škola jen jedna, a to na opačném konci města v Dejvicích.
„Loni jsme otevřeli dvě třídy sportovního gymnázia, ale co se týče klasického všeobecného gymnázia, je to v nové budově první škola po patnácti letech,“ upřesnil pak Klecanda. Praha loni sklidila velkou kritiku za to, že místa na poptávaných oborech téměř nenavyšuje a například gymnaziální třídy otevírají hlavně soukromí provozovatelé, kteří si často účtují nemalé školné.
Další gymnaziální třída se letos otevírá v Čakovicích, ta bude zaměřená na společenské vědy. O třídu navíc otevře také Střední průmyslová škola na Smíchově, která každoročně patří mezi jednu z nejvyhledávanějších. Další čekají na schválení ministerstvem školství.
V Praze je letos deváťáků zhruba stejně jako loni, nicméně Klecanda má strach hlavně z přílivu dětí, které do Prahy dojíždějí z jiných krajů. Kolik se jich letos přihlásí, se podle něj nedá nijak odhadnout. „Mluvil jsem s radní Libereckého kraje, kde mají velmi kvalitní školy, a i ona má strach, kolik žáků se letos přihlásí do Prahy,“ říká Klecanda.
Některé školy a třídy čekají na povolení ministerstva školství. A další jsou naplánované – například gymnázium v Uhříněvsi nebo v Praze 7 či 15. Ve všech případech jde o čtyřletá gymnázia, kapacitu víceletých gymnázií ministerstvo školství už několik let odmítá navyšovat.
Ve Středočeském kraji pak vznikne nový technický obor a navýší se kapacita oboru praktická sestra na střední zdravotnické škole v Benešově. Deset škol otevře nový obor všeobecné lyceum, který vznikl v rámci pokusného ověřování ministerstva školství teprve loni.
„Zároveň je ale potřeba doplnit, že v některých případech nepůjde o čisté rozšíření nabídky, ale o její úpravu – nový obor nahradí jiný, stávající. Typickým příkladem je Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb v Mladé Boleslavi, kde lyceum nahradí obor informační služby,“ vysvětlila mluvčí Středočeského kraje Zuzana Žídková. I zde platí, že ne všechny obory jsou už zapsány v rejstříku ministerstva školství, některé na zápis teprve čekají.
Přihlašování na střední školy začíná v neděli 1. února. Probíhá elektronicky, prostřednictvím systému DiPSy, možnost je také podat papírovou přihlášku. Systém se spustí už o půlnoci, čas mají žáci do 20. února. Kdy uchazeči přihlášku podají, nehraje roli.
Upravovat ji mohou během celé dvacetidenní lhůty, musí ale stáhnout již podanou přihlášku a podat ji znovu. „Počet pokusů omezený není, nicméně já bych tady skutečně apelovala na to, aby si to všichni řádně rozmysleli a vyplňovali ji ve chvíli, kdy opravdu mají jasno,“ řekla ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
Na přihlášku na vysněnou střední máte měsíc. Tady je unikátní přehled všech škol v Česku i toho, jak těžké je dostat se na ně
Loni se v prvním kole do všech středoškolských oborů hlásilo celkem 159 tisíc uchazečů, o rok dříve jich bylo 157 tisíc, vyplývá z dat Cermatu. Kolik to bude letos, se podle ministerstva školství nedá odhadnout, protože přihlášku podávají žáci devátých tříd, páťáci a sedmáci, ale i zájemci hlásící se například ze zaměstnání, zahraničí či prvních ročníků středních škol.
Uchazeči si mohou i letos podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Klíčové je určit správně pořadí škol. Odborníci radí dát na první místo školu, kam chce uchazeč nejvíce, bez ohledu na to, že má třeba jen malou šanci se na ni dostat. Právě o tom bude na pondělní konferenci Hospodářských novin o přijímacích zkouškách mluvit autor studie o řazení škol na přihláškách Jan Zeman.
Jednotnou přijímací zkoušku z češtiny a matematiky budou uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavby skládat v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna, pro víceletá gymnázia je termín 14. a 15. dubna.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist