Blíží se termín podávání přihlášek na střední školy a s ním i tradiční dilema rodičů. Kvůli silným ročníkům a velkému přetlaku zejména na gymnázia v Praze a v Brně totiž řada z nich řeší, jak školy vybrat tak, aby jejich děti měly co největší šanci na přijetí.
HN v této souvislosti přinášejí unikátní srovnání zájmu o střední školy v celém Česku osm let nazpátek a zároveň minimálního počtu bodů nutných k přijetí. Obojí je pro rozhodování klíčové.
Data ukazují, že zájem o jednotlivé školy a spolu s tím také minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky nutných k přijetí se z roku na rok na řadě škol výrazně mění. Když je jeden rok extrémně těžké se na vybraný obor dostat, další rok se uchazeči bojí, přihlásí se jich méně a hranice pro přijetí se výrazně sníží – a naopak. Čím vyšší má škola výkyvy, tím větší je riziko, že předpoklad nevyjde. Pokud se počet zájemců z roku na rok příliš nemění, tím předvídatelnější výběr je. Jak si tedy jednotlivé školy stojí a jak nejlépe zvolit strategii?
Co se dočtete dál
- Detailní interaktivní infografika, kolik zájemců se hlásilo na každou ze středních škol ve všech krajích v letech 2017 až 2025.
- Podobné srovnání všech škol v letech 2024 a 2025 – jaký o ně byl zájem a kolik byl minimální počet bodů nutných k přijetí.
- Kam je opravdu těžké se dostat, kde je větší jistota.
- Na jaké školy se hlásí více uchazečů, ale stačí relativně málo bodů z jednotné zkoušky k přijetí.
- Rady odborníků, jak při volbě škol neudělat chybu a co vše vzít při vyplňování přihlášky v úvahu.
