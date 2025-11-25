Miliardář a matematik Karel Janeček chce v Kolodějích na okraji Prahy otevřít soukromé čtyřleté gymnázium. Má to být malá škola s jednou třídou v ročníku, zaměřovat se chce na propojování různých oborových znalostí a na posilování psychické i fyzické odolnosti. Požádal o zápis do rejstříku ministerstva školství, první ročník by rád otevřel příští školní rok. Kolodějští zastupitelé však proti záměru protestují, podle nich se škola do zástavby rodinných domů nehodí.
Co se dočtete dál
- Z jaké filozofie vychází myšlenka soukromé školy.
- Co o škole říká Karel Janeček a jak bude vypadat výuka.
- Proč se záměr Kolodějům nelíbí a jak se k němu staví hlavní město Praha.
