Minulý rok si Ondřej Kania odnesl z prodeje většinového podílu ve své vzdělávací skupině Consilium vyšší stovky milionů korun, a až na konci roku 2029 odejde kompletně, celkově si pravděpodobně odnese přes miliardu. Síť devíti škol s 1500 studenty s těžištěm v Praze odkoupila z 80 procent skupina Dukes Education, která je největším provozovatelem prémiových soukromých škol ve Velké Británii.

Mladý podnikatel původem z Brna si pětinový podíl ponechal a Consilium dále řídí, podle dohody má však před sebou za čtyři roky pevný bod, kdy ze společnosti, kterou v roce 2012 založil, odejde úplně.

Do Consilia patří kromě Pražského humanitního gymnázia a základní školy Square i mezinárodní základní a střední školy American Academy v Praze, Brně a chorvatském Záhřebu, bilingvní jesle a školky Bambíno a základní škola Beehive. Dohromady to dává velmi zajímavá čísla. Tržby má ve středních stovkách milionů korun a zisk EBITDA už se také počítá v devítimístných sumách.

I díky šlapajícímu byznysu a nabytému vlastnímu kapitálu mohl dvaatřicetiletý Kania s manželkou Petrou rozjet Kania Foundation – rodinnou nadaci, která bude podporovat talentované studenty pocházející ze sociálně slabších rodin. Pro nadcházející školní rok 2025/26, který nadace bere jako pilotní, má připravených pět milionů korun, dále by to mělo být deset milionů a díky příspěvku od nadace Dukes Foundation by celková roční částka měla brzy vzrůst na 15 až 20 milionů ročně.

„Myšlenku na takovou věc jsem měl už dlouho, ale historicky jsme v našich školách měli různé investory a dluhové akviziční financování, takže nebylo možné realizovat větší stipendijní program až na výjimku, kdy začala válka na Ukrajině, tam jsme rozdali vysoké desítky stipendií. Proto na stipendijní nadaci došlo až teď,“ říká Kania s tím, že projekt ladí i s podobným konceptem, jaký mají v Dukes Education a jejich filantropické větvi Dukes Foundation. „Cílem je podpořit děti, které chtějí studovat a mají na to předpoklady, ale jsou z prostředí, které neumožňuje platit školné, pomůcky nebo jídlo.“

