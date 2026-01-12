Startuje čtvrtý ročník soutěže Zelená obec roku, která pravidelně oceňuje města a obce za inovativní přístup k udržitelnému rozvoji. Organizátorem soutěže je ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Cílem je motivovat obce nejen k udržitelnosti, ale také ochraně přírody a aktivnímu zapojování místních komunit.
Soutěž během předchozích let ocenila desítky obcí. Také letos má pro ně kromě uznání, slavnostního předávání cen a odborné konference připravenou i finanční odměnu v celkové výši 1,5 milionu korun. Tu mohou použít dle svého uvážení. Přihlášky jsou otevřené do 22. března.
