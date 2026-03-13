České zdravotnictví bývá popisováno jako relativně dostupné, finančně méně nákladné a schopné poskytovat široké spektrum specializované péče. V mnoha ohledech je to pravda. Přesto si neumíme dát systematickou odpověď na základní otázku: Jakých klinických výsledků vlastně reálně dosahujeme?

Kolik pacientů a v jakém časovém horizontu se po ortopedických operacích vrací k plné funkci bez nutnosti reoperace? Jaké jsou skutečné dlouhodobé výsledky léčby chronického srdečního selhání v běžné populaci? Jak se liší přežití onkologických pacientů mezi jednotlivými regiony, pokud zohledníme věk a komorbidity? Data částečně existují, ale systém s nimi systematicky nepracuje tak, aby umožňoval transparentní srovnání a zpětnou vazbu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké klinické výsledky v reálu dosahujeme u ortopedických operací.
  • Jaké jsou dlouhodobé výsledky léčby chronického srdečního selhání v běžné populaci.
  • Jak se liší přežití onkologických pacientů mezi regiony.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.