Jde o jeden z nejrychleji rostoucích českých zdravotnických online projektů. Už šest let v Česku společnost Meddi nabízí prostřednictvím mobilní aplikace lékaře na telefonu. Po celém světě má devět milionů klientů, kterým platí přístup k nepřetržité péči firmy, státy, kraje či města.
Loni Meddi z pohledu čísel výrazně vyrostla – obrat dosáhl 607 milionů korun, z toho 400 milionů spadá na Česko. Přitom o rok dříve činil obrat celé firmy 250 milionů korun a v tuzemsku 140 milionů. Provozní zisk EBITDA dosáhl 100 milionů korun.
Stojí za tím zejména získání péče pro zaměstnance velkých korporací, ale také spuštění online polikliniky se 13 specializacemi na Slovensku. „Podařilo se nám ukázat, že zvládneme větší množství klientů a že ve výsledku klesl počet fyzických návštěv pohotovostí. Tohle zafungovalo jako reference v zahraničí,“ říká zakladatel Meddi Jiří Pecina. A jako příklad zmiňuje třeba Mexiko, kde spolupracuje se společností Roche a státem Veracruz na projektu zaměřeném na pacienty s diabetem. Cílem je díky mobilu mít jednak neustálý přehled o stavu pacienta a zároveň snížení počtu pravidelných fyzických návštěv doktora.
Meddi má také za sebou první plný rok online pohotovosti, kterou si pro své obyvatele objednal Jihočeský kraj.
Letos zakladatel Pecina očekává nárůst obratu k jedné miliardě korun. Pomoci k tomu má expanze v zahraničí, zároveň má podnikatel za cíl domluvit se s ministerstvem zdravotnictví, že by jeho firma provozovala online pohotovosti pro celé Česko. To by znamenalo výrazný finanční nárůst.
