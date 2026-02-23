Správní rada VZP v pondělí odvolala dlouholetého šéfmanažera Zdeňka Kabátka a místo něj jmenovala jeho náměstka Ivana Duškova. Ke Kabátkovi má výhrady současný premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten připomněl, že jméno VZP se objevilo v souvislosti s některými kauzami.
Největší zdravotní pojišťovna se stará o šest milionů pojištěnců a přerozděluje zdravotnickým zařízením 340 miliard korun ročně. Podle představ nového vedení má jít novým směrem – úhrada péče by se měla více odvozovat od kvality péče a jejích výsledků, nikoliv jen od vykázaného výkonu.
Co se dočtete dál
- Proč skončil šéf největší zdravotní pojišťovny.
- Jaký měl podle politiků škraloup.
- Kam má nově VZP směřovat.
