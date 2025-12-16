České zdravotnictví, zdá se, čekají velké změny. Staronový šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) krátce po nástupu do úřadu ukázal, jakým směrem se chce vydat. Naznačuje to výběr nejbližšího spolupracovníka: politickým náměstkem se totiž stal Ladislav Švec, který výrazné reformy v českém zdravotnictví roky „tlačí“. Například prosazuje, aby pojišťovny více využívaly zdravotnická data. A aby je měli k dispozici i pacienti. Jaké změny tedy lze očekávat?

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.