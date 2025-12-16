České zdravotnictví, zdá se, čekají velké změny. Staronový šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) krátce po nástupu do úřadu ukázal, jakým směrem se chce vydat. Naznačuje to výběr nejbližšího spolupracovníka: politickým náměstkem se totiž stal Ladislav Švec, který výrazné reformy v českém zdravotnictví roky „tlačí“. Například prosazuje, aby pojišťovny více využívaly zdravotnická data. A aby je měli k dispozici i pacienti. Jaké změny tedy lze očekávat?
