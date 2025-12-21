Chorobami, při nichž se zhoubně množí bílé krvinky, jen v Česku ročně onemocní více než čtyři tisíce lidí. Vědec Marek Mráz z Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno je blízko velkému objevu, který by mohl pomoci úspěšněji léčit leukemii. Cesta k cíli ale není jednoduchá. „Je těžké ufinancovat další vývoj nového léčiva z grantů a budeme hledat privátní investory,“ říká ke svému výzkumu v rozhovoru s HN Mráz.
Můžete vysvětlit, v čem přesně váš objev spočívá?
Co se dočtete dál
- Na co přesně tým Marka Mráze přišel.
- Proč dnes léčba leukemie selhává.
- Jak by nový lék změnil šance nemocných.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.