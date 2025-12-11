Na začátku Zuzanu Kečkéšovou zaujalo, že některé tkáně lidského těla skoro nikdy netrpí rakovinou, a položila si otázku, proč jsou schopné se smrtelné nemoci bránit. V buňkách těchto tkání pak identifikovala 87 proteinů se zvýšenou schopností tlumit rakovinné bujení. Některé z těchto látek zkoumá podrobně. Na principu jejich fungování se snaží vyvinout látku využitelnou v protirakovinné léčbě. Pro svůj nadějný výzkum nadchla i českou společnost BTCZ Ventures ze skupiny BPD partners. Tu vlastní miliardářské trio Jan Dobrovský, Vasil Bobela a Petr Pudil.

Kečkéšová společně s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB), kde působí, a BTCZ Ventures založila spin-off firmu Taveren Therapeutics. S ní se jako výkonná ředitelka snaží získat v přepočtu miliardu korun na provedení prvních dvou fází klinické studie, během kterých přípravky vyzkouší nejen na zvířatech, ale i na lidech.

