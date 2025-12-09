Vědecké organizace kritizují záměr vlády snížit peníze na výzkum pro příští rok o 790 milionů korun. Vláda tyto peníze potřebuje na platy uklízeček a kuchařek ve školách. Vědci uvádějí, že vláda výzkum a vývoj dlouhodobě škrtí a nenavyšuje jim prostředky ani o inflaci a tento přesun na poslední chvíli byl „smutnou tečkou“. Organizace s penězi přitom už počítaly a nyní jim budou chybět. V ohrožení je mezinárodní konkurenceschopnost i pracující vědecké týmy.
Co se dočtete dál
- Proč k přesunu došlo a jaké bude mít dopady.
- Kde budou peníze ve vědeckých institucích chybět.
- Co na to říká ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek.
