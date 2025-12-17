Většina z nás se v tom nevábně vypadajícím a páchnoucím materiálu, který najdeme v dětských plenách, příliš šťourat nechce a pokud možno co nejrychleji se ho zbaví. Ne tak vědci v patologické laboratoři Queen’s Hospital v Londýně. Ti v letech 2016 a 2017 statečně analyzovali obsah plenek 3500 novorozenců. Tento takzvaný Baby biome výzkum odhalil, jak překvapivý a celoživotní dopad na lidský život mají viry a bakterie, které se dostanou do střev dítěte v prvních dnech po narození.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak střevní mikrobiom, vzniklý v prvních měsících života, ovlivňuje naše zdraví na desítky let dopředu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.