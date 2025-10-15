Ten nepoměr bije do očí: zatímco obce a kraje dlouhodobě hospodaří s přebytky a hromadí volné peníze na bankovních účtech, stát je pravidelně v deficitu. Podle ministerstva financí i Národní rozpočtové rady (NRR) na konzervativním hospodaření obcí, které jsou někdy až příliš opatrné s investicemi, tratí jak obyvatelé municipalit, tak stát, který si musí o to víc půjčovat.
Obě instituce proto doporučují snížit územním rozpočtům příděl z daní a nechat naopak více státnímu rozpočtu. Trend extrémně konzervativního šetření municipalit chce pomoci zvrátit také Národní rozvojová banka, která plánuje obcím nabízet jakousi obdobu stavebního spoření.
Co se dočtete dál
- Proč státu vadí přebytky samospráv na bankovních účtech.
- Jak to chce ministerstvo řešit.
- Proč obce musí na investice spořit.
