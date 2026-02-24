Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) podle informací HN nebude vymáhat miliardy korun vyplacené Agrofertu na takzvaných nárokových dotacích z let 2017 až 2021. Místo toho se pravděpodobně zaměří jen na část národních podpor. Shodují se na tom tři na sobě nezávislé zdroje obeznámené se situací.
Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. SZIF si nechává zpracovat právní analýzy, které mají odpovědět na otázku, zda se pravidla střetu zájmů vztahují i na nárokové dotace. Právě výklad této části práva bude určující a podle informací HN mají být klíčové posudky hotové na začátku dubna. Předběžné závěry ale naznačují, že největší část vyplacených podpor se od Agrofertu zpětně vymáhat nebude.
Co se dočtete dál
- Proč stát ustupuje od vymáhání miliard po Agrofertu.
- Kolik peněz nakonec zůstává reálně ve hře.
- A obstojí Babišův nový svěřenský fond před evropským právem?
