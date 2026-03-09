Rakousko přitvrzuje v boji proti takzvané smrskflaci, tedy situaci, kdy výrobci, aby se vyhnuli nutnosti zdražit, raději zachovají cenu výrobku, ale zmenší obsah balení. Nový zákon nařizuje tamním obchodům, aby na takové výrobky viditelně upozorňovaly. Zatímco Vídeň volí přímou regulaci, v Česku se k tomuto kroku zatím ozývají spíše skeptické hlasy. Podle části politiků i obchodníků by podobná povinnost mohla být zbytečně složitá a existují jednodušší způsoby, jak zákazníky informovat.
Co se dočtete dál
- Jak přesně bude nový rakouský zákon fungovat v praxi.
- Proč podle českých obchodníků a politiků hrozí, že se pravidla budou obcházet.
- A jakou jinou cestu k omezení skrytého zdražování navrhují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.