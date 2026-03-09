Do šílenství, jako byl outdoor a kola, už nepůjdeme. Horko těžko jsme vyprazdňovali sklady,“ uvedl před dvěma lety v rozhovoru s HN zakladatel obchodu Sportega Josef Mech. Za covidu se e-shop se sportovním vybavením spálil právě na těchto tehdy rostoucích kategoriích, ale bublina zájmu u řady prodejců po chvíli splaskla.

Ty časy už jsou dávno pryč. Firma změnila strategii, má za sebou dva velmi úspěšné roky a výrazně roste. Navíc si znovu věří na akvizice. Doposud poslední byla v roce 2021, kdy koupila prodejce fitness doplňků Fitnes4U. Nyní na přelomu února a března uzavřela po bezmála pěti letech další. Do svého sortimentu vedle hokeje, raketových sportů a střešních nosičů značky Thule řadí nový sport – golf. 

