Potkali se už před čtyřmi desetiletími. Prý náhodou v jednom newyorském lahůdkářství. Teď je z Donalda Trumpa americký prezident, který ze svého dlouholetého přítele Steva Witkoffa fakticky udělal „stínového“ ministra zahraničí, i když dosud žádné zkušenosti s diplomacií neměl. Právník, realitní investor a developer teď řeší nejžhavější konflikty této planety a ne vždy se mu daří. Amerického prezidenta totiž reprezentuje na Blízkém východě i ve východní Evropě.
While Putin’s forces attacked Ukraine for two nights straight, killing civilians, including children, Trump was busy talking about golf— KyivPost (@KyivPost) May 25, 2025
“I always said golf can be a dangerous sport! My friend got bitten at Bedminster,” he wrote, sharing a photo of Witkoff being bitten by a swan. pic.twitter.com/LgTBGpg89e
Co se dočtete dál
- Proč si do Moskvy nevzal tlumočníka, i když neumí rusky.
- Čím přinutil Netanjahua jednat i v sobotu.
- Jak se liší od ostatních prominentů MAGA.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.