Vyjadřuje se k ní prezident, píší o ní seriózní média. Soutěž Eurovize je v Izraeli důležitá nejen pro hudební obsah, ale i jako politický fenomén. Symbolizuje sounáležitost s Evropou a ujišťuje Izraelce o tom, že navzdory kontroverznímu vedení války v Pásmu Gazy nejsou v izolaci. Podle novinářů jde ale i o budoucnost veřejnoprávního kanálu (Kan), který show vysílá a jehož existenci nynější krajně pravicová vláda Benjamina „Bibiho“ Netanjahua zpochybňuje.
Ve čtvrtek proběhlo hlasování Evropské vysílací unie (EBU), tedy pořadatele soutěže, ve kterém se kritici židovského státu pokusili zamezit izraelské účasti na festivalu v roce 2026. Důvodem je především nesouhlas s vedením izraelské ofenzivy v palestinském Pásmu Gazy, kde vojáci židovského státu ve válce proti extremistickému hnutí Hamás během dvou let usmrtili přes 70 tisíc lidí. Podle OSN zde také zničili přes 90 procent obytných budov. V důsledku rozhodnutí EBU, která sdružuje veřejnoprávní stanice, že Izrael se může Eurovize dále účastnit, odstoupily ze soutěže Irsko, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko.
⚡️JUST IN - 82% britons want ‘israel’ out — and 7 in 10 britons say the uk should boycott eurovision if ‘israel’ competes. pic.twitter.com/WMnOhYqQ6L— Ounka (@OunkaOnX) December 9, 2025
Co se dočtete dál
- Proč irský komentátor nepovažuje Izrael za Evropu.
- Jak může Eurovize pomoci veřejnoprávní stanici.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.