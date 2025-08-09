Vyjednávání o příměří či míru na Ukrajině nabrala nový obrat. Americký prezident Donald Trump slibuje summit s ruským kolegou Vladimirem Putinem na Aljašce poté, co Kreml dal na stůl nové požadavky na zastavení palby.
Tyto nové požadavky sice neobsahují tradiční ruské podmínky, jako je radikální redukce ukrajinské armády, ale je v nich schována výměna území za mír – tedy část území Donbasu, kterou Rusové ještě nedobyli, by měli Ukrajinci postoupit kontrole Moskvy. Proti tomu se ohradil prezident Volodymyr Zelenskyj, který hledá oporu u evropských spojenců.
Aktuální vývoj je nicméně změna oproti stavu z posledních měsíců a může směřovat k mírové dohodě. Přinášíme odpovědi na klíčové otázky s vyjednáváním spojené.
Co se dočtete dál
- - Proč jsou ruské podmínky pro Kyjev nepřijatelné
- - Jak vypadá evropský protinávrh
- - Co se bude dít v příštích dnech
