Rok 2025 definitivně ukázal, že Blízký východ už není „jeden konflikt“, ale vzájemně propojený systém front, v němž se rozhoduje na více bojištích současně. V centru mezinárodního dění zůstala Gaza, jenže dynamika konfliktu se v průběhu končícího roku přelila do širší regionální roviny.
Na sever do Libanonu, při pokusu o eliminaci dlouhodobé hrozby v podobě Hizballáhu. Do Perského zálivu, v souvislosti s Íránem a jeho jaderným programem, a nakonec i do Rudého moře, které se stalo logistickým multiplikátorem celé blízkovýchodní krize.
Co se dočtete dál
- Jak bude v praxi fungovat správa a bezpečnost Gazy.
- Jaký je dopad útoků v Rudém moři na globální lodní dopravu.
- Jaké jsou scénáře dalšího vývoje v Sýrii po pádu tamního režimu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.