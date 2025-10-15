V Gaze nastal klid, jakkoliv relativní. Mezi izraelskými vojáky a extremisty z palestinského hnutí Hamás je příměří. Alespoň prozatím. Přeživší izraelští rukojmí se vrátili domů, takřka dvě tisícovky palestinských vězňů a zajatců též. Blízký východ se nadechl míru. Což je skvělé. Bez ironie.
Americký prezident Donald Trump se stal neoddiskutovatelným hrdinou minulého týdne: tentokrát nikoli kvůli absurdním výrokům či komické sebechvále. Osobně zatlačil na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který se k míru neměl. Zmobilizoval světové vůdce. Nechal své osobní vyslance – zetě a přítele z golfu – promluvit přímo s vyjednavači Hamásu. To pomohlo.
#BSEdit | Despite #Trump announcing a ceasefire between #Israel and #Hamas, key hurdles remain with Hamas rejecting the plan, conditional prisoner releases, unclear PA role, and ongoing Israeli presence in #Gaza, raising doubts over long-term peace in the region… pic.twitter.com/hknqSKv8VS— Business Standard (@bsindia) October 13, 2025
Co se dočtete dál
- Proč lze mír v regionu prosadit jen ze zahraničí.
- Hamás se nechce odzbrojit, Izrael nechce palestinský stát.
- Proč nikdo neví, jak by měla vypadat palestinská nezávislost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.