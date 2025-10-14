Po uzavření mírové dohody opět vyrazili do ulic palestinského Pásma Gazy, aby tu prý vymáhali bezpečnost. Navíc v podstatě se souhlasem prezidenta USA Donalda Trumpa. Jde o bojovníky extremistického hnutí Hamás: to je sice válkou s Izraelem dramaticky oslabeno, přesto přežilo. Lídři Hamásu zřejmě i proto souhlasili s americkým plánem, který počítá s jejich odzbrojením i marginalizací. Oni sami ale vysílají signály, že se vlivu tak docela vzdát nechtějí.
🚨BREAKING: Hamas militias have just announced they will carry out another round of public executions of a group of Palestinians tomorrow in Gaza City. pic.twitter.com/addUXrEWzp— Ihab Hassan (@IhabHassane) October 13, 2025
Co se dočtete dál
- Proč není jisté, že Hamás odevzdá zbraně, i když to dohoda předpokládá.
- Kdo bude vykonávat policejní práci v budoucí Gaze.
- Kolik bojovníků Hamásu zřejmě přežilo válku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.