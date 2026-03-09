Severomořská ropa Brent, důležitý „etalon“ určující cenový vývoj na světovém trhu, během minulého týdne (na začátku března) podražila zhruba o čtvrtinu. Jde o největší týdenní skok od května 2020, kdy se ropný kartel OPEC spolu s dalšími producenty ropy, včetně Ruska, v době pandemie rozhodl omezit těžbu. Barel Brentu se v pátek odpoledne obchodoval za skoro 90 dolarů, když během dne podražil o 3,80 dolaru, tedy o 4,45 procenta, informovala agentura Reuters. Je to nejvíce od roku 2024.
Další vyhlídky vývoje cen ropy navíc nejsou příznivé, neboť Írán, který se koncem února stal terčem rozsáhlého americko-izraelského útoku, v rámci svých odvetných akcí ostřeluje tankery proplouvající Hormuzským průlivem. Ten je na světové námořní mapě označován jako jeden z hlavních „škrtících bodů“, jejichž sevřením lze ohrozit, či dokonce paralyzovat globální obchod, a tím rozkolísat celé hospodářství. Provoz na této tepně, kudy se přepravuje asi pětina veškeré ropy obchodované na globálních trzích, proto fakticky ustal.
