V tom případu nesedělo téměř nic. Přesto v roce 2017 nyní třiašedesátiletého řidiče kamionu Andrease Kammerzella z německého Plattlingu nedaleko Pasova poslaly české soudy na osm let do vězení za pokus o vraždu jeho kamaráda během společné rybářské výpravy na Českobudějovicko. Až poté, co si odpykal skoro polovinu trestu, se jej zastal Ústavní soud. Ten poukázal na řadu pochybení.
Soudy muže definitivně očistily v roce 2021 a ten se nyní v civilním řízení soudí o odškodné. Za tři a půl roku ve vazbě a vězení mu sice stát dobrovolně zaplatil 1,8 milionu korun, to je ale podle něj málo a chce o půl milionu více – například za ztížení společenského uplatnění a ušlý zisk. „Již přiznané zadostiučinění je odpovídající,“ reagovala ale v pátek soudkyně Nikola Plevková a žalobu zamítla.
Očištění Kammerzella přitom policisty ani žalobce nevedlo k tomu, aby případ znovu otevřeli a snažili se najít skutečného viníka.
Co se dočtete dál
- Proč soudy rybáře nejdříve odsoudily a poté osvobodily.
- Proč policisté a žalobci poté rezignovali na hledání skutečného viníka.
- Jaké odškodné se v podobných případech přiznává.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.