V červnu 2012 si policie nečekaně přišla pro tehdy třiadvacetiletého Josefa P. Kvůli podezření, že zpronevěřil pět milionů korun, skončil ve vazbě. Původní obvinění se ale brzy sesypalo. Případ sice skončil před soudem, ale ten mladíka v září 2013 zcela zprostil obžaloby a naznačil, že mohl být sám obětí.
Stíhání ovšem mělo pro Josefa P. tragické následky. Po několika týdnech se ve vazbě zhroutil a skončil na psychiatrii, na níž se léčí dodnes.
Ministerstvo spravedlnosti i soudy se mu za to dlouho odmítaly omluvit a vyplatit odškodné. Ač znalci jednoznačně potvrdili, že za jeho současný stav – je kvůli tomu v invalidním důchodu třetího stupně – může právě postup orgánů činných v trestním řízení. Vše změnil až zásah Ústavního soudu, který postup státu a nižších soudů ostře zkritizoval a označil za ostudný.
Co se dočtete dál
- Z jakého důvodu skončil muž ve vazbě.
- Jak skončil ten, kdo jej křivě obvinil.
- Jak soudy rozhodovaly o odškodnění.
- jak dopadají další podobné případy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.