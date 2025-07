Před jedenácti lety se majitelé malé daňové kanceláře v Českých Budějovicích Jindřich Faltýn s manželkou rozhodli rozšířit podnikání: za necelé čtyři miliony korun koupili v dražbě napůl zchátralý statek v Dolním Třeboníně na Českokrumlovsku, který za další zhruba tři miliony přebudovali na malý penzion. Jenže po čtyřech letech jim soud přikázal statek bez náhrady vyklidit a vrátit původnímu majiteli, za kterého mezitím zaplatili část jeho dluhů. Důvod? Údajná chyba exekutora v dražbě.

Manželé Faltýnovi se od té doby soudí se státem o to, aby investované peníze dostali zpět. Ministerstvo spravedlnosti to ale odmítalo s argumentem, že mají náhradu chtít po původním vlastníkovi, kterému se uvedený statek vrátil. Jenže ten je stále nemajetný a v exekuci a kvůli dalším dluhům hned o statek znovu přišel.

„Právníci nás stáli už skoro milion,“ říká Faltýn, který až po letech vysoudil jen 3,3 milionu korun – tedy méně než polovinu sumy, co do statku dal. Naději na zbytek mu dal minulý týden Nejvyšší soud. Ten přitom paradoxně stál původně za tím, že o statek a investici do něj přišel.

