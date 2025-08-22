Centrální bankéři rádi opakují, že boj s inflací nikdy nekončí. A mají bezpochyby pravdu. Navzdory úspěšnému zkrocení největší inflační vlny za poslední tři dekády totiž zůstává tuzemský výhled zatížen o poznání méně výraznými, ale stále proinflačními riziky, která viditelně znepokojují bankovní radu ČNB.
Zaprvé jde o setrvačnou inflaci v sektoru služeb. Inflační tlaky v pohostinství a hoteliérství, stejně jako v rekreaci a kultuře zůstávají okolo pěti procent a zatím nesignalizují výraznější zvolnění. Co za tím vězí? Stále napjatý trh práce a svižný růst mezd, které právě ve službách tvoří významnou část celkových nákladů, v kombinaci s oživením spotřebitelské poptávky a vyšší ochotou utrácet.
Druhým proinflačním rizikem je nemovitostní trh, resp. dvouciferné tempo růstu cen. Hlavní zdroj prudkého zdražování sice leží mimo dosah centrální banky – jde primárně o strukturální problém nepružné nabídky. Prostřednictvím imputovaného nájemného, ale i dalších položek spotřebního koše (nájemné, bytové vybavení apod.) je však průsak do spotřebitelských cen velmi citelný. Dle samotné ČNB může 10procentní nárůst cen nemovitostí přispět ke zvýšení inflace v následujících dvou letech v každém roce zhruba o 0,3 procentního bodu.
Česko má pro nižší sazby nejlepší výchozí pozici, ty ale zůstávají na 3,5 procenta
A konečně zatřetí jde o ceny potravin. Zatímco stále zvýšená dynamika výrobních cen v zemědělství již postupně zvolňuje, potravináři svižně zdražují již desátý měsíc v řadě. Z pohledu ČNB je navíc problematická i vysoká rozkolísanost cen potravin, jež může zvyšovat celkovou vnímanou inflaci mezi tuzemskými spotřebiteli.
Jediným vážným protiinflačním rizikem je v tuto chvíli silná koruna, která zlevňuje dovozy a zpřísňuje finanční podmínky v ekonomice. Bankovní rada však zatím akcentuje především výše zmíněná rizika ve směru vyššího růstu cen. Ochota dále snižovat sazby je tak nyní minimální a v čase narůstá pravděpodobnost, že na úrovni 3,5 procenta zůstanou úrokové sazby zaparkovány po delší dobu.
