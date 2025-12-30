Rok 2025 byl pro českou ekonomiku poměrně příznivým obdobím. Meziroční míra inflace se stabilizovala mírně nad dvouprocentním cílem České národní banky, což zároveň v prvních třech kvartálech podpořilo poměrně svižný růst reálných inflačně očištěných mezd. Dynamika růstu HDP se v prvních třech kvartálech roku 2025 v meziročním vyjádření pohybovala kolem 2,5 procenta, což přibližně odpovídá strukturálnímu nabídkovému potenciálu české ekonomiky dle posledních odhadů České národní banky.
Hlavním nepříznivým makroekonomickým trendem uplynulého roku pak byl pokračující útlum průmyslového sektoru a mírné ochlazování trhu práce, když míra nezaměstnanosti měla tendenci mírně růst, a to především kvůli prakticky nepřetržitému propouštění zaměstnanců z průmyslových firem. I tak se ovšem podíl nezaměstnaných osob pohyboval na rekordně nízkých hodnotách v rámci srovnání s ostatními státy Evropské unie.
Co se dočtete dál
- Jaký byl vývoj průměrných mezd ve 3. čtvrtletí 2025.
- Jaké se letos odehrály změny na trhu práce.
- Jaký byl dopad pohybů kurzu koruny vůči euru a dolaru.
