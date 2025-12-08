Výkon českého průmyslu podle říjnových čísel ukazuje, že klíčová část tuzemské ekonomiky nyní stagnuje. Oproti září poklesla o 0,1 procenta. Meziročně ovšem průmysl v říjnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rostl o 1,1 procenta, což bylo více, než analytici čekali. V září byl meziroční růst průmyslu 0,8 procenta.
„Celková průmyslová produkce se v říjnu sice na základě sezonně očištěních dat nacházela mírně nad letní produkcí, ale zároveň byla slabší než v období letošního února až května,“ komentoval současný stav Miroslav Novák, analytik spotřebního družstva Citfin.
Co se dočtete dál
- Jaké bylo v říjnu tempo nových zakázek.
- Jaké jsou odhady analytiků pro růst tuzemského průmyslu v roce 2025.
- Jak si vede průmysl v Německu.
- Jak je na tom české stavebnictví.
