Česká ekonomika v posledních měsících přináší jedno pozitivní překvapení za druhým. Zatímco v květnu Česká bankovní asociace přehodnocovala své odhady směrem dolů a očekávala, že ekonomický výkon země se letos kvůli celním válkám zvedne jen o 1,7 procenta, v nejnovější prognóze už počítá s růstem HDP o 2,5 procenta. Organizace zastupující české banky přitom není jediná, kdo zaznamenal zlepšení situace, současný růst vidí podobně i Hospodářská komora či Česká národní banka. Letošek tak bude z hlediska vývoje hrubého domácího produktu zdaleka nejlepší od roku 2022, kdy vrcholila inflační vlna, ke které z velké části přispěla energetická krize.
Jak v nových podmínkách zkomplikovaných ještě geopolitickými otřesy udržet konkurenceschopnost, posílit bezpečnost a nepohřbít ani udržitelnost, budou lídři z byznysu i politiky v úterý probírat na summitu Kompas pro Česko, který pořádají Hospodářské noviny.
Pro Česko je pozitivní, že jeho ekonomika osvědčuje nečekanou odolnost. Současný růst je přitom mnohem zdravější, protože se odehrává v prostředí mírného a předvídatelného růstu cenové hladiny. Inflace se letos pohybuje kolem dvou a půl procenta. Od začátku roku 2024 se nestalo, aby inflace utekla z cílového pásma ČNB, a podle všech prognóz bude příští a přespříští rok k ideální dvojce ještě blíž než letos. To vše za plíživě rostoucí, ale v evropském srovnání stále velmi nízké nezaměstnanosti.
