Doby, kdy úrokové sazby z hypotečních úvěrů začínaly jedničkou, jsou nejspíše definitivně pryč. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by Česká národní banka svou měnovou politiku prostřednictvím snižování úrokových sazeb v nejbližší budoucnosti uvolňovala. Přestože se meziroční míra inflace vrátila zpět do tolerančního pásma a je blízko dvouprocentnímu cíli, tlaky na zrychlení růstu cen v ekonomice přetrvávají. A i s nástupem nové vládní reprezentace hned tak nezmizí.
České ekonomice se daří, její meziroční růst ve třetím kvartále dosáhl 2,7 procenta, nezaměstnanost stále ještě patří k nejnižším v Evropské unii a míra inflace se již několik měsíců drží blízko cíle České národní banky. De facto se naše hospodářství dostalo do podobné kondice jako před covidovou krizí. Jeden podstatný rozdíl zde ale je: úrokové sazby jsou dnes mnohem výše než před nástupem pandemie.
Co se dočtete dál
- Proč ČNB neplánuje rychlé snižování úrokových sazeb.
- Jaký rozdíl mezi růstem cen služeb a cen zboží ovlivňuje měnové rozhodování.
- Jaký dopad by měl rozpočtový impuls nové vlády na strukturální schodek veřejných rozpočtů.
