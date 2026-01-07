Fialova drahota, nebo dříve Babišova drahota. Používání českými politiky tolik oblíbeného slova by v roce 2026 nemuselo být tak časté. Predikce ministerstva financí i České národní banky (ČNB) počítají s inflací v rozmezí 2,1 až 2,3 procenta, což je významné přiblížení dvouprocentnímu cíli centrálních bankéřů. Výrazné zvyšování cen nepředpokládá ani většina firem. S jedinou výjimkou, kterou jsou služby. Zde inflace meziročně setrvává nad čtyřmi procenty.
Co se dočtete dál
- Které faktory přispějí v roce 2026 ke snížení inflace.
- Jaké jsou predikce růstu tuzemských mezd v roce 2026.
- Co uvádí průzkum mezi firmami.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.