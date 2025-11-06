Centrální banka ve čtvrtek podle očekávání ponechala sazby beze změny. Ti, kteří čekají, že jim zlevní třeba hypoteční úvěry, se v dohledné době už zřejmě nedočkají – na snižování sazeb ze strany ČNB to nevypadá, spíše naopak. Bankovní rada totiž vidí rizika nové prognózy v souhrnu jako proinflační. A není divu.
Zaprvé, ekonomika roste relativně rozumným tempem (0,5 až 0,7 procenta mezičtvrtletně) a setrvává v plné zaměstnanosti. Tomu pak odpovídá velmi rychlý růst mezd (sedm procent nominálně), což výrazně překonává produktivitu práce, a tudíž (již pár let) představuje jasné inflační riziko. Navíc, četba programového vyhlášení vznikající vlády nenechává nikoho na pochybách, že mzdy, alespoň ve veřejném sektoru, porostou. Slibuje totiž, že „nástupní platy hasičů, policistů, učitelů i zaměstnanců vězeňské stráže budou 50 tisíc korun“ či že platy pedagogických pracovníků vzrostou na 75 tisíc do konce volebního období. Ergo, že porostou tempem 10 až 11 procent ročně.
Zadruhé, nadále se nedaří krotit inflaci ve službách. Ta v říjnu dle předběžných dat setrvala na 4,6 procenta a nebýt pomalého růstu cen zboží (1,3 procenta), byla by i celková inflace vyšší než oznámených 2,5 procenta. Služby navíc dle mého lépe reflektují skutečnou sílu poptávky domácností: proto vidíme pokračující silný růst cen stravovacích (4,5 procenta) či ubytovacích služeb (6,6 procenta). Navíc je zde stále velmi vysoká míra úspor, která je šest procentních bodů nad předpandemickým průměrem. To je „rezervoár“ poptávky, který se může lehce „vylít“ do reálné ekonomiky – s jasným inflačním dopadem.
Zatřetí, opět rostou ceny nemovitostí. Se snížením sazeb se opět rozeběhlo investování do cihly, ke kterému máme jako národ až toxickou afinitu. Z inflačního hlediska je jeho důsledkem růst imputovaného nájemného, které zvyšuje inflaci.
Začtvrté, nová vláda chystá dluhem krytou fiskální expanzi. To, co nabízí její programové prohlášení, je do souvětí rozepsaná verze hesel z předvolebních plakátů, jež nevykazuje ani elementární míru úcty k ekonomické a rozpočtové realitě. Vláda chce přidat všem – důchodcům, rodinám, firmám, zaměstnancům – a zároveň nezvyšovat (a spíše snižovat daně). To má opět jasné cenové implikace.
Stabilita sazeb je teď to nejlepší, co ČNB může udělat. A dle mého další krok v sazbách bude opět směrem nahoru.
