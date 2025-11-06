Tak dlouho politici všemožných stran a hnutí slibovali dostupné bydlení, až lidem došlo, že musí vzít osud do vlastních rukou, respektive peněženek. Pokud opravdu chtějí mít u bydlení jistotu, musí akceptovat i daleko vyšší úrokové sazby než v minulosti.
Zatímco úroková sazba hypoték klesá jen velmi neochotně, ba spíše zamrzla, jejich objem prudce roste. Dokonce natolik, že analytici bankovní asociace každý měsíc revidují odhad celkového množství půjčených peněz směrem vzhůru. Už teď je ale jasné, že půjde o nejsilnější rok od rekordního 2021.
Co se dočtete dál
- Co stojí za znovuobjevenou poptávkou po vlastnickém bydlení?
- Co politici slibují v oblasti bydlení?
- Jaká je šance na dostupné bydlení?
